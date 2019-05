Salvini: Governo va avanti

di ect

Milano, 28 mag. (LaPresse) - "Il Governo va avanti. Lavoriamo su decreto sicurezza bis e riforma fiscale". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica su Rete4. "Gli italiani vogliono fatti, non litigi. Sono pagato per lavorare, non per litigare", ha aggiunto.

