Salvini: Governo inciuci permesso da chi doveva dare voce a italiani

di dab

Milano, 27 set. (LaPresse) - "In Umbria ci sarà il primo voto degli italiani dopo il governo degli imbrogli e degli inciuci, permesso da qualcuino che avrebbe potuto, e io dico sottovoce dovuto, dare voce agli italiani e non permettere questi giochini di palazzo". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

