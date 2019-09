Salvini: Governo che non dura con il collante delle poltrone

di scp

Milano, 4 set. (LaPresse) - "È un governo che non dura, il collante delle poltrone può tenerti insieme per qualche mese, ma non per anni". Così il leader della Lega Matteo Salvini ad Agorà su Rai3.

