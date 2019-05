Salvini: Galera certa per spacciatori, M5S ha visione diversa

di lrs/npf

Fidenza (Parma), 3 mag. (LaPresse) - "Abbiamo presentato in Parlamento una proposta di legge che prevede la galera certa, la custodia cautelare immediata per chiunque venga preso con qualunque quantità di droga. Siccome leggevo che invece per i Cinquestelle bisognerebbe legalizzare qualche droga, lo Stato dovrebbe diventare spacciatore, su questo abbiamo una visione dell'Italia completamente diversa. Io da ministro dell'Interno e da papà non voglio lo Stato spacciatore, voglio gli spacciatori in galera, vedremo il Parlamento cosa sceglie". Così il ministro dell'Interno e vicepremier leghista, Matteo Salvini, a margine di un comizio a Fidenza (Parma).

