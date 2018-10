Claviere, Francia: "Il video mostra procedura nella prassi". Salvini: "Da oggi presidi al confine"

Continuano gli scontri tra Salvini e la Francia. Al centro del nuovo botta e risposta un video, pubblicato sulla pagina Facebook del ministro dell'Interno, in cui Parigi viene accusata di scaricare migranti alla frontiera italiana nei pressi di Claviere.

"Questo video - spiegano la prefettura francese delle Hautes-Alpes - mostra una procedura di non ammissione alla frontiera in ogni punto conforme alla prassi concordata fra la polizia francese e la polizia italiana, nonché al diritto europeo". "Le persone che compaiono nel video - continua la nota - e vengono fatte scendere sono state controllate al varco di passaggio autorizzato del Monginevro, 500 metri più lontano sulla RN 94. Provenienti dall'Italia e prive di documenti di viaggio, si sono viste notificare un rifiuto di ingresso in territorio francese", spiega la prefettura, precisando che sono state lasciate "sulla linea di demarcazione esatta della frontiera franco-italiana sulla RN 94" e "il pannello frontaliero sul bordo della strada è perfettamente visibile nel video". "Conformemente alla procedura, - sottolinea la prefettura francese - il commissariato di Bardonecchia è stato informato".

Ma Salvini non ci sta. "La Francia - ha dichiarato il vicepremier - ha comunicato di voler consegnare un gruppo di immigrati alle 9,49 di ieri, peccato li avesse già abbandonati in territorio italiano. Non solo. Non c'è alcun accordo bilaterale Italia-Francia, scritto e ufficiale, che consenta questo tipo di operazioni. Se Parigi parla di 'prassi' ne deve rispondere il governo precedente: ora l'aria è cambiata e non accettiamo che vengano portati in Italia degli extracomunitari fermati in territorio francese, senza che le nostre forze dell'ordine possano verificarne l'identità. L'ennesimo abuso transalpino, che ha approfittato anche della buonafede della nostra polizia, avrà conseguenze: per nostra iniziativa a Claviere sono già state inviate delle auto di pattuglia per controllare e presidiare il confine. Dalle parole ai fatti".

