Foto con il mitra, Salvini: "Le polemiche sono fondate sul nulla"

"Allora, io questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire solo che stiamo lavorando bene", così il leader del Carroccio Matteo Salvini, parlando da Pinzolo, commenta le polemiche per la sua foto con il mitra pubblicata nel giorno di Pasqua. "Sono polemiche fondate sul nulla", ha aggiunto.

A pubblicare lo scatto su Facebook era stato Luca Morisi, che si occupa della promozione dell'immagine di Matteo Salvini sui social. "Vi siete accorti - aveva scritto come didascalia della foto - che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano. Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!". La foto era diventata virale in poche ore, raccogliendo apprezzamenti dai fan del leghista ma anche dure critiche.

