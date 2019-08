Salvini: "Farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo"

Mentre oggi Pd e M5s si incontrano per vagliare un'eventuale alleanza governativa, il leader della Lega Matteo Salvini torna all'attacco: " "Oggi c'è un incontro fra i vertici del Pd e del M5s, mi auguro che nessuno pensi di lasciare l'Italia in mano al Pd che ha perso tutte le elezioni negli ultimi anni perché ne ha combinate di tutti i colori" ha detto il leader del Carroccio diretta streaming su Facebook. Che specifica: "Farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo". Salvini ribadisce la linea leghista: "Lo ripeto, noi siamo qui per un governo stabile, coerente, con una squadra nuova oppure per il voto, in democrazia la scelta più lineare" ha detto il ministro dell'Interno con un accorato appello ai pentastellati: "Lo dico agli amici del M5S: fino a qualche giorno fa lo definivate il partito di Bibbiano, delle spartizioni del Csm e delle procure. Io no, chiedetemi tutto, ma mai con Renzi".

