Salvini: "Far pagare tasse a italiani è follia, significa vivere su Marte"

(LaPresse) "Ho sentito interventi surreali come se il problema non fosse la cassa integrazione che non arriva ma Trump e il sovranismo". Così Matteo Salvini nel suo intervento in Senato. "Far pagare le tasse a famiglie e imprese in difficoltà in questo momento è una follia. Chiedere 40 miliardi agli italiani adesso significa vivere su Marte", ha aggiunto il leader della Lega.