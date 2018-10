Salvini: Estrema destra? Basta, in Germania e Brasile vince cambiamento

di npf

Roma, 29 ott. (LaPresse) - "Anche in #Brasile e in Germania i cittadini votano per il cambiamento, e da giornali e tivù italiane parte il solito ritornello per cui 'ha vinto l'estrema destra' pericolosa e razzista. Ma basta, non vi crede più nessuno!!! Viva la Libertà e la Democrazia". Lo scrive su Twitter il vicepremier Matteo Salvini.

