Salvini: Equilibri in conferenza Stato Regioni cambieranno

di bdr/mad

Milano, 21 set. (LaPresse) - "Dopo il risultato di queste elezioni regionali sicuramente cambieranno gli equilibri in Conferenza Stato Regioni". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un passaggio della conferenza stampa in via Bellerio convocata per commentare gli esiti delle elezioni. "Per garbo istituzionale - ha aggiunto - abbiamo aspettato fino ad adesso, ma mi sembra evidente che dovrà essere qualcun altro ad andare a parlare con Conte o Gualtieri, visto che la presidenza è in mano al Pd con 15 Regioni al centrodestra".

