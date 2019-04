Salvini: Enorme successo adesioni pace fiscale, riapriremo i termini

di npf

Roma, 30 apr. (LaPresse) - "Come promesso in campagna elettorale e nel contratto di Governo, il nostro provvedimento di Pace Fiscale ha già superato abbondantemente un milione e 300 mila adesioni. Nei prossimi giorni, con un emendamento, inseriremo un'ulteriore riapertura dei termini alle stesse condizioni. Un altro risultato del buon Governo della Lega che ha permesso a centinaia di migliaia di cittadini contribuenti in difficoltà di chiudere il contenzioso con il fisco e tornare a vivere e a pagare le tasse". Così il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini.

