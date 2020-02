Salvini: "Emergenza in Italia è odio? Tutti in coda sulla 106 a sorridere..."

Il leader della Lega torna in Calabria dopo il successo alle regionali

Matteo Salvini torna in Calabria dopo il successo alle regionali. "Ho letto un'intervista al ministro dell'Interno che dice che l'emergenza in Italia è l'odio. Pensavo fossero altre. E allora tutti in coda sulla 106 a sorridere...", afferma il leader della Lega nel corso di un comizio al Teatro Odeon di Reggio Calabria.