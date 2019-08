Salvini: E' momento di litigi, porto pazienza ma c'è bisogno di tanti sì

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - "E' un momento così, di litigi. Per carità porto pazienza, però l'Italia ha bisogno di coraggio, energia, idee chiare e di tanti sì. Non è il tempo dei 'signor no', non ce lo possiamo permettere, altrimenti cresciamo dello zero virgola". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco della Lega a Pescara. Per me gli italiani sono 60 milioni di presunti innocenti, per altri sono 60 milioni di presunti delinqenti. Questa è la distinzione - aggiunge -. Lasciamo lavorare la gente in questo Paese, riapriamo i cantieri, perché se non si lavora i giovani scappano dal Paese".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata