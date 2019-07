Salvini: E' momento coraggio e grandi riforme, stop no pregiudiziali

di lrs

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "E' il momento del coraggio. Delle grandi riforme, non delle riformine. Gli italiani ci stanno chiedendo che l'Italia torni a contare". Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, in una diretta Facebook. "Non è più tempo dei no pregiudiziali, è tempo di dire sì", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata