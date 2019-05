Salvini: Droga? Se dobbiamo legalizzare qualcosa meglio la prostituzione

di dab

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "La droga fa male, se bisogna legalizzare qualcosa, allora parliamo della prostituzione, che far l'amore fa bene. Ma una cosa per volta". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un comizio della Lega a Montegranaro, in provincia di Fermo.

