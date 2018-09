Salvini: Di Maio? Vorrei abolire povertà per decreto ma non riesco

di lrs/dft

Milano, 28 set. (LaPresse) - E' possibile abolire la povertà per decreto come ha detto Luigi Di Maio? "Mi piacerebbe abolirla. Mi piacerebbe abolire anche il cattivo tempo e i pareggi del Milan a tempo scaduto, però purtroppo per decreto non ci riesco". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando in Prefettura a Milano per il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata