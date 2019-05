Salvini: Di Maio? Nervi saldi e testa alta, questo chiedono italiani

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - Con Luigi Di Maio "siamo fermi ai messaggi di stanotte, perché eravamo stanchi entrambi. Nervi saldi e testa alta: questo gli italiani ci chiedono". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

