Salvini: "Di Maio ministro Vinavil, incollato alla poltrona"

"Di Maio ormai è ministro Vinavil, incollato alla poltrona", questo l’attacco del leader leghista Matteo Salvini all’ex alleato di governo durante una diretta Facebook. "Ringrazio i tanti sostenitori e militanti 5 Stelle che ho incontrato domenica a Pontida e me l'hanno detto: 'vengo da Savona, Roma, dall'Emilia, dalla Calabria, da Milano, ho una dignità, ho creduto nel progetto dei 5 stelle, l'hanno svenduto per due poltrone a Renzi e Zingaretti'", ha aggiunto il leader del Carroccio. Parlando della festa della Lega Salvini ha poi sottolineato: "C’è stata una marea di gente che non ho mai visto da quando ho cominciato ad appassionarmi alla politica, venivano da tutta Italia ma anche da tutto il mondo".