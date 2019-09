Salvini: Delusi M5S? Porte Lega sempre aperte, rispetto coerenza

di lrs

Milano, 1 set. (LaPresse) - "Le porte della Lega sono e saranno sempre più aperte. Abbiamo nei mesi passati detto tanti no. Se c'è comunanze di idee... Rispetto la coerenza degli eletti dei Cinquestelle che dicono: adesso mi mandate al governo con Pd e Renzi?". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook, ad Alzano Lombardo (Bergamo), rispondendo a chi chiedeva se c'è spazio per i Cinquestelle delusi nel partito di via Bellerio. "Ci sono tanti eletti di Forza Italia e di altri movimenti" che stanno chiedendo di entrare nella Lega, ha specificato.

