Salvini: Decreto sblocchi davvero tutti i cantieri o non servirà

di dab

Milano, 18 mar. (LaPresse) - "Il decreto che arriverà in Consiglio dei ministri deve sbloccare davvero i cantieri, tutti i cantieri e far ripartire l'edilizia pubblica e privata in tutta Italia, oppure non servirà. L'Italia non ha bisogno di aspirine ma di una rivoluzione". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito del testo cosiddetto Sblocca cantieri.

