Salvini: De Luca chiude confini? Anno scorso 15mila campani curati in Lombardia

di dab

Roma, 20 apr. (LaPresse) - "C'è il signor De Luca che dice 'chiuderemo i confini ella Campania'. A parte che le Regioni devono ripartire tutte insieme, gli ricordo che l'anno scorso più di 15mila persone sono dovute partire dalla Campania per farsi curare negli ospedali lombardi. Spero che il signor De Luca non voglia impedire ai suoi concittadini di continuare a farsi curare altrove, visto che non c'è una sanità all'altezza dalle sue parti". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

