Salvini: Conzatti non si vergogna ad aver rubato voti dei trentini?

di dab

Milano, 19 set. (LaPresse) - "Quella senatrice di Forza Italia... che vergogna. Sti cambiapoltrona. Eletta in Trentino con centinaia di migliaia di voti della Lega e poi va con Renzi. Ma non ti vergogni neanche un po'? Lo dico senza rancore, ma con pietà umana e politica. Senatrice, non si vergogna neanche un po' ad aver rubato la fiducia dei trentini, ad aver rubato voti portandoli da una parte all'altra del Parlamento come fosse un giro di giostra". Così in un video su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando del passaggio di Donatella Conzatti da FI a Italia Viva, la nuova formazione politica creata da Matteo Renzi. "Sono orgoglioso che la Lega non stia partecipando a questo vergnognoso tratrino, a questo mercato delle poltrone", aggiunge.

