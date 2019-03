Salvini: Conto di governare ancora a lungo con Di Maio e il M5S

di dab

Milano, 21 mar. (LaPresse) - "Se sommiamo le stime di Lega e Movimento 5 Stelle, abbiamo più consenso adesso, dopo 9 mesi di governo, di quando abbiamo cominciato a lavorare". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di 'Dritto e rovescio', su Rete 4, rispondendo a una domanda sui sondaggi per le elezioni europee, che premiano il Carroccio e 'bocciano' il M5S. "Io non credo ai sondaggi", replica. "In Europa siamo l'unico governo che gode ancora della fiducia dei propri cittadini. Io ringrazio il M5S e Luigi Di Maio, che ho incontrato sulla mia strada e su quella degli italiani. Conto di governarci assieme ancora a lungo", conclude Salvini.

