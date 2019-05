Salvini contestato ad Aversa: "Salutiamo i cinque comunisti che non potevano mancare"

(LaPresse) "Salutiamo anche i cinque comunisti che non potevano mancare". Così Matteo Salvini dal palco di Aversa, dove si trovava per sostenere il candidato sindaco della Lega Gianluca Golia, risponde ai contestatori tra la folla. A qualcuno che fa un gesto dal pubblico dice: "Amico mio, la mamma non ti ha insegnato che fare le corna è maleducazione?". E a un altro contestatore grida: "Mi sa che a te serve un anno di servizio militare".

SAVARESE