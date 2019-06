Salvini: Conte mi ha detto che bisogna iniziare su via fla tax

di lrs

Milano, 30 giu. (LaPresse) - "Vi assicuro che stiamo lavorando perché nella prossima manovra ci sia un sostanzioso taglio di tasse per imprenditori e lavoratori italiani. Non vengo qua la domenica a dire che faremo tutto per tutti, è l'inizio del percorso. Anche il presidente del Consiglio mi ha detto: 'Matteo, sono assolutamente d'accordo, bisogna iniziare sulla via della flat tax'". Così il vicepremier leghista, Matteo Salvini, durante un comizio a Cantù, in provincia di Como, trasmesso in diretta Facebook. "Vediamo di non rompere le palle a chi lavora, è l'inizio di un percorso", ha aggiunto.

