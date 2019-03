Salvini con la figlia di Denis Verdini: mistero sulla nuova fiamma

di Matteo Bosco Bortolaso

Sembra che sia questione di giorni, se non ore, e le foto dovrebbero arrivare sulle riviste di gossip. Il vicepremier Matteo Salvini avrebbe una nuova fidanzata, con un cognome pesante: Francesca Verdini, figlia dell'ex senatore Denis Verdini, parlamentare del gruppo Ala che ha avuto un ruolo importante nella passata legislatura, essendo tra i fautori del Patto del Nazareno.

Fino agli scatti che immortalano la relazione, resta un semplice pettegolezzo romano: Salvini avrebbe passato qualche ora con la 26enne al ristorante PaStation, a Campo Marzio, di proprietà di Tommaso Verdini, anche lui figlio dell'ex senatore. Da Cernobbio, dove ha partecipato al forum di Confcommercio, il leader leghista si è limitato a dire, laconicamente e con fare scherzoso, che al prossimo vertice europeo potrebbe andare in dolce compagnia.

Per ora, comunque, il tutto rimane avvolto nel mistero: certo è che, tra il voto sulla Diciotti al Senato e un vertice a Palazzo Chigi, il vicepremier è andato a pranzare al ristorante di proprietà di Verdini jr. E non è stata l'unica volta di Salvini in quel ristorante, dove ci sarebbe stato un incontro con Francesca. Altro indizio, nell'epoca dell'amore ai tempi di Internet: il leader del Carroccio, sul suo account Instagram, segue 'solo' una cinquantina di persone (a fronte di 1,3 milioni di follower). E tra le ultime persone che il ministro ha iniziato a seguire c'è proprio lei, Francesca Verdini.

Altro non è dato sapere, almeno non su Salvini: l'ex fidanzata del Capitano, Elisa Isoardi, è stata immortalata assieme al cuoco Alessandro Di Paolo. Ma la cosa che più incuriosisce il mondo politico è che la notizia della relazione di Salvini arriva pochi giorni dopo un altro scoop nel mondo del gossip: il vicepremier M5S, Luigi Di Maio era stato sorpreso, sorridente e rilassato, dagli obiettivi del settimanale 'Chi' in un soggiorno romantico a Siviglia con una ragazza, Virginia Saba.

La nuova fidanzata di Di Maio, bionda e cagliaritana, è collaboratrice parlamentare della deputata Emanuela Corda, del Movimento Cinque Stelle. Da un po' di tempo il volto televisivo, prima a Videolina e quindi a Mediaset e Sky, si è trasferita a Roma. È qui, tra i banchi parlamentari, ha conosciuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Nei palazzi del potere sarebbe sbocciato l'amore. Non lontano dal ristorante PaStation.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata