Salvini: Con forza buon Dio governo dura 5 anni

di ddn/ect

Roma, 8 dic. (LaPresse) - "Se il buon Dio mi dà forza e salute questo governo dura per cinque anni e non per sei mesi". Così Matteo Salvini leader della Lega intervenendo in piazza del Popolo a Roma.

