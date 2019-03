Salvini: Cittadinanza a Ramy? Solo se non andrà a persone con precedenti

di dab

Milano, 25 mar. (LaPresse) - "La cittadinanza a Ramy? Io non vedo l'ora di incontrarlo e abbracciarlo. Mi piacerebbe molto dargli la cittadinanza, ma stiamo facendo tutti approfondimenti del caso, che ovviamente non riguardano la storia di un ragazzino di 13 anni... ma se gliela concedo, devo avere la matematica certezza che la cittadinanza non vada a persone con precedenti pensali. Cosa si capisce da questo?". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla presentazione del nuovo libro di Mario Giordano. "Renzi avrebbe fatto così, senza controllare nessuno sarebbe arrivato con 18 cittadinanze, poi cosa succedeva dopo chi se ne frega - aggiunge -. Io ho la vaga sensazione che questo ragazzo venga usato come paladino di una certa sinistra. Spero di potergli dare la cittadinanza anche domani".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata