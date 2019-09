Salvini: Centrodestra senza Berlusconi? No, obiettivo è includere

di scp

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Non è così, c'è una coalizione che non è ferma a tre partiti ma ne sta coinvolgendo altri, stiamo allargando. Chi sono io per dire 'tu sì' e 'tu no', 'tu dentro' e 'tu fuori'? L'obiettivo è includere". Così il leader leghista Matteo Salvini a Rtl rispondendo all'ipotesi su un centrodestra senza Berlusconi.

