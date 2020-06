Salvini: "Calabria e Sicilia siano modello per bellezza e turismo"

(LaPresse) "Dopo tre mesi di chiusura adesso si tratta di correre, di portare al Governo nazionale la Calabria e direi anche la Sicilia, come due modelli", queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Tropea, sulla costa tirrenica calabrese. "C'è il modello Genova per la costruzione veloce del ponte, mi piacerebbe, dal punto di vista del turismo, della bellezza, della velocità, che Calabria e Sicilia fossero due modelli ma per farlo c’è bisogno di spendere soldi per le ferrovie, che sono a binario unico in troppi tratti, strade, porti, aeroporti e, aggiungo, il ponte", ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno.