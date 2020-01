Salvini: 'Bye bye' a Conte se si vince in Emilia-Romagna e Calabria

di lrs

Milano, 12 gen. (LaPresse) - "Se si vince in Emilia-Romagna e in Calabria, io il giorno dopo vado a dire a Conte, Renzi e Di Maio: 'Bye bye, amico mio. E' finita'. Me la voglio togliere questa soddisfazione. Me la fate togliere questa soddisfazione?". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Borgo Val di Taro (Parma).

