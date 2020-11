Salvini: Bonafede non faccia uscire da carcere delinquenti

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Errare è umano, perseverare è diabolico. Il ministro Bonafede non pensi di far uscire dal carcere migliaia di delinquenti anche pericolosi, come già successo durante la prima chiusura". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

