Salvini: Bene Procura Roma, chiesta archiviazione per caso Sea Eye

di lrs

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "La Procura della Repubblica di Roma mi dà una buona notizia. È stata presentata richiesta di archiviazione per me per l'evento Sar del 3 aprile 2019", a proposito del caso dell'Alan Kurdi dell'Ong Sea Eye. "Nel corso delle indagini preliminari ero stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio e rifiuto di atti di ufficio". Così il ministro dell'Interno e vicepremier leghista, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

