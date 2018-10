Salvini: Autonomie questa settimana in Cdm, anche Veneto

di egr

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "Noi siamo talmente per l'autonomia che porteremo questa settimana in Cdm l'autonomia per chi ancora non ce l'ha, come il Veneto". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Borgo Valsugana in Trentino.

