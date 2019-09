Salvini attacca Conte: "Ha già scaricato i 5 Stelle e abbracciato il suo Pd"

Matteo Salvini attacca il presidente del Consiglio incaricato. "Conte ha già scaricato i 5 Stelle e ha abbracciato con entusiasmo il suo Pd. Che tristezza, da avvocato del popolo a avvocato della casta. Non potranno scappare dal voto all'infinito, noi lavoriamo e ci prepariamo a vincere", ha detto il leader della Lega in una diretta Facebook ad Alzano Lombardo (Bergamo) alla Berghem Fest. "Cosa non si fa per la poltrona, che pena... Mi dispiace per gli elettori 5 Stelle che avevano creduto sinceramente in un grande cambiamento e si sono ritrovati con l'avvocato del Pd", rincara la dose il ministro dell'Interno.

"Di Maio? Lo vedo anche lui vittima di Conte. Oggi ho letto che Zingaretti e Franceschini non vogliono vicepresidenti. Anche Conte non vuole più vicepresidenti", prosegue il titolare del Viminale. "Non sapevo di avere un presidente del Consiglio del Pd. Avendoci governato per un anno, non me ne sono accorto", ha aggiunto Salvini.

Poi dal capo del Carroccio arriva un affondo ancora più duro: "La novità di oggi è che stanno costruendo un monocolore Pd al governo, dove i Cinquestelle fanno da tappezzeria. L'esatto contrario di tutte le elezioni che ci sono state in Italia negli ultimi due anni. Mi auguro che chi di dovere lo tenga in considerazione. Il regista del tutto - chiarito - è Conte".

Salvini infine annuncia: "Faremo opposizione nei Comuni, nelle Regioni e perché no nelle piazze. Le nostre piazze non sono quelle dei centri sociali, dei passamontagna e delle mattonate contro i poliziotti. Quando va in piazza la Lega, poliziotti e carabinieri sono tranquilli e sorridono con noi".

