Salvini: Arrestato bendato? Unica vittima è carabiniere ucciso

di ntl

Roma, 28 lug. (LaPresse) - “A chi si lamenta della bendatura di un arrestato, ricordo che l'unica vittima per cui piangere è un uomo, un figlio, un marito di 35 anni, un Carabiniere, un servitore della Patria morto in servizio per mano di gente che, se colpevole, merita solo la galera a vita. Lavorando. Punto.” Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

