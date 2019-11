Salvini alla piazza delle "Sardine": "Sono persone contro, non hanno proposte. Hanno l'ossessione per me"

"Lascio a chi ci guarda il commento su chi manifesta contro Salvini 'razzista e fascista' e risponde con Salvini a testa in giù e con minacce di morte". Così il leader della Lega, a Modena per una cena elettorale, commenta la manifestazione delle Sardine nella piazza Grande della provincia emiliana. "Ben vengano le manifestazioni pacifiche in tutto il mondo, se qualcuno ha l’ossessione di Salvini mi spiace per lui ma io non cambio il mio modo di fare. Mi spiace solo che qualcuno sia in piazza contro mentre io vengo in Emilia per", ha concluso Salvini.