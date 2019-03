Salvini: Al lavoro su Def, dare accelerata a troppe partite ferme

di lrs/ect

Milano, 29 mar. (LaPresse) - "Ci stiamo già lavorando. Con Tria abbiamo tanti temi su cui confrontarci troppe partite ferme da troppo tempo quindi vediamo di dare un'accelerata". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, arrivando in prefettura a Milano per incontrare il prefetto Renato Saccone, a chi gli chiedeva se ci sarà un rinvio del Def, atteso per il 10 aprile.

