Salvini a Renzi: 'Vendutello', sfidiamoci a elezioni e non solo in tv

di dab

Milano, 19 set. (LaPresse) - "Renzi mi vuole sfidare a un duello televisivo. Caro il mio ipocrita, va bene la sfida in un salotto televisivo, ma perché non ci sfidiamo alle elezioni vere? Paura, signor Renzi? Paura di perdere il potere, la poltrona, il controllo?". Così in un video su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini. "Ci candidiamo dove vuoi, quella è la sfida più bella in democrazia - sottolinea -. Ti accontenti della tv? Beh, ti accontenti di poco, caro il mio vendutello".

