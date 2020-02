Salvini a Reggio Calabria: "Vogliamo convincere coi fatti chi non ci ha votato"

Il leader della Lega torna in Calabria dopo il successo alle regionali

Matteo Salvini torna in Calabria dopo il successo alle regionali. "E' la prima grande regioni del Sud che elegge dei consiglieri col simbolo della Lega e quindi conto di tornarci almeno una volta al mese. Ma non ci accontentiamo di aver vinto, vogliamo convincere coi fatti coloro che non ci hanno votato", spiega il leader del Carroccio prima di un comizio al Teatro Odeon di Reggio Calabria.