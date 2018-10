Salvini: A me piacciono i prodotti e gli esseri umani a Km zero

di egr

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "Andiamo a Bruxelles a ribaltare le sedie in testa a qualcuno perché sono stufo di questi prodotti che arrivano dall'estero quando ci sono i nostri prodotti italiani. Io sono stufo dei lamponi e delle more che arrivano dalla Cina e dal Perù. Non vedo perché io devo mangiare i lamponi o le more che arrivano con i barconi... A me i barconi non piacciono. A me piace il prodotto e l'essere umano a Km zero". Così, con una battuta, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad Ala in Trentino.

