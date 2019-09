Salvini a giornalista Rai: Vergognati, schifoso

di abf

Roma, 6 set. (LaPresse) - "ogni giorni ricevo minacce dui morte, ma quando si tirano in mezzo i miei bambini divento cattivo. Al giornalista Rai che ha scritto in quel post che devo suicidarmi dico: Vergognati, schifoso che non sei altro". Così il leader leghista Matteo Salvini in un comizio a San Gemini, in provincia di Terni.

