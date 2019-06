Salvini: A breve nome ministro Politiche Ue, deciso con Conte e Di Maio

di dab

Milano, 11 giu. (LaPresse) - Alberto Bagnai è il candidato giusto per la posizione di ministro delle Politiche Ue? "Non sono stati avanzati nomi, su commissari, ministri e sottosegretari è stato fatto Fantacalcio e io non lo commento. L'unica certezza è che a breve si vada a riempire la casellina del ministro delle Politiche Ue, visto che si sta per formare la nuova Commissione europea. Non è questione di ore, ma che qualcuno vada a presidiare H24 l'interese italiano negli uffici europei, a prescinere da chi sarà, mi sembra importante. Poi il nome arriverà alla fine di un percorcso che faremo con il presidente Conte e con Luigi Di Maio". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte, e il sottosegretario, Giancarlo Giorgetti, al termine del Cdm che ha approvato il decreto Sicurezza bis.

