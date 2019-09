Salvini: 5 Regioni chiedano referendum su legge elettorale sindaci

di dab/scp

Milano, 14 set. (LaPresse) - "Se 5 Regioni a maggioranza assoluta chiedono un referendum, la proposta non si sottopone a un voto sulla piattaforma Rousseau, ma tra i cittadini" per "avere un sistema elettorale in Italia totalmente maggioritario. Chi vince un voto in più vince, collegio per collegio come i sindaci". È la proposta lanciata da Matteo Salvini all'assemblea degli amministratori locali della Lega e del centrodestra a Milano. "Una delle prime riunioni di questa maggioranza, fatta al chiuso di una stanza, non l'hanno fatta sull'energia ma sulla legge elettorale, sul proporzionale per continuare a perpetrare l'inciucio", aggiunge.

