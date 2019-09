Salvini: 19 ottobre in piazza vengano anche immigrati integrati, persone per bene

di scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - "Quando dico prima gli italiani, quando invito tutti gli italiani in piazza San Giovanni a Roma sabato 19 ottobre a Roma, per italiani intendo anche i tantissimi immigrati arrivati da lontano, da 5mila di km di distanza, che però sono perfettamente integrati, lavorano, mandano i figli a scuola, pagano le tasse, rispettano la storia, la cultura, la religione, la tradizione del paese che ha accolto loro e i loro figli. A me non interessa il colore della pelle, mi interessano le persone perbene e le persone 'per male'". Così il leader leghista Matteo Salvini in una diretta Facebook.

