Salva-Stati, Gualtieri contro Salvini: "Diffonde il terrore"

Affondo di Roberto Gualtieri contro Matteo Salvini: "Sul fondo salva stati ha fatto una campagna terroristica per spaventare le persone, in una discussione che ci sarebbe stata comunque, anche senza il dibattito sopra le righe", dice il ministro dell'Economia", che non rispamia un commento sarcastico al leader della Lega: "Se non riesce a essere serio e credibile sugli ingredienti della Nutella, anche sul meccanismo europeo di stabilità rischia di essere piuttosto scarso". La replica del capo del Carroccio non si fa attendere: "Stiamo raccogliendo migliaia di firme -annuncia Salvini - gli italiani ci tengono alla tutela del loro risparmio".