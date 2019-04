Salva-Roma, fonti: Ora in discussione nel Cdm

di dab/ntl/mbb

Milano, 23 apr. (LaPresse) - Nel Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi, è in discussione proprio in questo momento la norma cosiddetta Salva-Roma. È quanto si apprende da fonti M5S.

