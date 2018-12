Salute, Di Maio: Ministra Grillo ha fatto bene a rimuovere membri Css

di acp/abf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "Se la sanità è in questo stato ha fatto bene il ministro Grillo a rimuovere tutto che c'era prima e ricominciare da zero". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Porta a Porta in merito alla revoca dei 30 membri del Consiglio superiore di sanità. "Gli scienziati si sono detti dspiaciuti? Con tutto il rispetto a me interessa che quando un cittadino si va a ricoverare non si trovi coperto di formiche come successo a Napoli", conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata