Salario minimo, Di Maio: Proposta M5S che portiamo avanti con forza

di lrs

Milano, 21 lug. (LaPresse) - "Il salario minimo orario è una proposta che come M5S stiamo portando avanti con tutte le nostre forze. Lo dobbiamo fare il prima possibile e nei prossimi giorni ci saranno novità".Lo ha detto in un video su Facebook il vicepremier M5S e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. "Certo, la contrattazione collettiva - ha specificato - resterà sempre centrale per definire gli stipendi dei lavoratori ma stiamo parlando di contratti 'pirata'. Il salario minimo è nel nostro Dna. Adesso è il momento di bloccare quel circolo vizioso per cui ci sono persone che guadagnano poco e lavorano tantissimo. Stiamo parlando di giardinieri, pizzaioli, camerieri" e altri.

