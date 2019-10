Russiagate, Salvini: Conte deve spiegare se ha usato 007 per fini politici

di abf

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "Per me meglio è dialogare con la Russia e non è proficuo isolare la Russia e metterla in mano alla Cina. Io lavoro per riavvicinare Europa, Russia e Usa. Se Conte ha fatto altro senza autorizzazione o ha nascosto qualcosa lo chiarirà lui". Così Matteo Salvini a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Conte deve spiegare se ha usato i servizi segreti a fini politici", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata